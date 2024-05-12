（宜蘭中央社）11日午前2時過ぎ、中部・台中市台中船籍の漁船「源豊満36号」が沖縄県与那国島周辺の海域でエンジンが故障し、航行できない状態に陥った。座礁によるものとみられる。海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）からの要請を受けた日本の海上保安庁がヘリコプターを派遣し、乗組員7人を救助した。けが人はいなかった。同船は5日、台湾籍2人、フィリピン籍2人、インドネシア籍3人の乗組員計7人を乗せて北東部・宜蘭県の蘇