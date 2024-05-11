ディズニーキャラクター「くまのプーさん」のLINEスタンプの新商品が、意外な方向で話題を呼んでいる。2024年5月7日に発売された「おしごとってなぁに」と題した新スタンプは、人気YouTuberのはじめしゃちょーさんもXで紹介し、購入を報告。「尖ってていい」「良すぎる」などとSNSで注目を集めている。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「仕事上のコミュニケーションに少しの癒しや笑顔をお届けしたいと思い、制作しました」と説