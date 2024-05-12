マイナビと日本経済新聞が共同で実施した「2025年卒大学生就職企業人気ランキング」が、今年も発表された。理系の総合1位はソニーグループで671票を獲得。2位の味の素の477票、3位のKDDIの389票を大きく引き離している。ソニーグループの理系1位は3年連続で、文系総合でも11位。しかし、それにしても「ソニーグループで働く」とはどういうことか。都内で人材サービス会社に勤めるAさんは、就活生から「ソニーグループに入りたい」