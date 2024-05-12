ファミリーマートで販売されている、芥川製菓の「たっぷりチョコのチョコプレッツェル」（276円）がXで話題です。「1枚食べたら止まらない美味しさ」と紹介する2024年4月29日のポストが、5月2日までに1.8万いいねを集めています。編集部員も、さっそくゲットして食べてみました。老舗の本格チョコレートこちらのパッケージが目印です。1枚食べてみます。バリッといい音がしました。厚めのコーティングチョコは濃厚かつビターで、チ