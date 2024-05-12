草なぎ剛（2022年8月撮影）日刊スポーツ

「友達はタモリさんしかいない」草なぎ剛が語る「独特の関係」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 草なぎ剛が11日の番組で「友達はタモリさんしかいない」と明かした
  • 現在も時折タモリの自宅を訪れるが「昼寝してますね、タモリさん」と言及
  • 半年ぶりの対面となった際も「昼寝2時間見て、僕帰った」と大笑いしていた
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