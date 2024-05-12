業績拡大を続けるレゴグループ。最近はマリオをはじめゲームIPとのコラボも積極的に展開している（撮影：尾形文繁）2022年に創業90年を迎えたデンマーク発の玩具メーカー、レゴグループ。2000年代前半に赤字に陥ったものの、その後業績は回復し、2023年度は過去最高となる売上高659億デンマーククローネ（約1兆4700億円）を達成した。インフレなどの影響で世界的に玩具市場が低迷する中、世界首位の玩具メーカーとして売り上げを伸