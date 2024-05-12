11日午後3時40分ごろ、岡山市南区曽根の用水路（幅約3メートル、深さ約2.3メートル）に、岡山県備前市の男児（5）が転落しているのを母親が見つけた。岡山南署によると、男児は病院に運ばれたが、意識不明の重体という。当時、用水路の水深は約0.9メートルだった。署によると、現場から約130メートル上流の柵のない橋の下に、子ども用の自転車が落ちていた。署は、男児が自転車ごと転落した可能性があるとみて調べている。男