【AFP＝時事】インドネシア・ジャワ（Java）島で11日、卒業旅行中の高校生らを乗せたバスが衝突事故を起こし、少なくとも11人が死亡、数十人が負傷した。警察が12日、明らかにした。事故は11日午後6時48分に発生。バスは生徒60人超と教師を乗せ、西ジャワ（West Java）州デポック（Depok）から同州の観光地レンバン（Lembang）へ向かっていた。同州警察のジュール・アブラハム・アバスト氏がAFPに語ったところによると、バスは