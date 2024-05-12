12日、ソウルで開かれた「漢江ぼーっとする大会」の参加者（共同）【ソウル共同】韓国の首都ソウルを流れる漢江べりの公園で12日、何もせずぼんやりと過ごす姿を競う「漢江ぼーっとする大会」が開かれた。スマートフォンや時計を手放して目まぐるしい日常から離れようと2014年に始まってから10年。約80組、計約120人が規定の1時間半、虚空を見つめ「ぼーっと」の境地を目指した。会話も禁止。ぼーっとを通り過ぎて居眠りしたり