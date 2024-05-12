登録者21万人超の夫婦ユーチューバー「sunnyjourney〜サニージャーニー〜」が、12日放送のフジテレビ系「ジツハのジツワ」（後4・00）に出演し、ステージ4のすい臓がんと診断されたことを公表した妻みずきと夫こうへいが誹謗中傷被害について明かした。もともとは旅系ユーチューバーとして21年に活動を始め、結婚を機にキャンピングカーで日本一周ハネムーンを計画。順調に再生数は伸びていったが、ある時、みずきの大病が発