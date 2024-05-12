できれば子どもの教育費は惜しみなく費用をかけたいと考える保護者も少なくないはず。ここでは、3人の子どもの教育費のピンチをさまざまな方法でやりくりした、みゆりさん（仮名）の5つの乗り越え術をファイナンシャルプランナー・畠中雅子さんからのアドバイスとともにご紹介します。乗りきり術（1）児童手当は全額を専用口座に貯蓄3人の子どもを持つみゆりさん。長女は25歳で社会人、二女は23歳の社会人、長男は19歳で大学在学中