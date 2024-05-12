まぶしい…！異素材コンビファッションロシア人フィギュアスケーターで平昌五輪（18年）女子の金メダリスト、アリーナ・ザギトワ選手（21歳）が自身のインスタグラムを更新し、近未来的な透け衣装を身に纏いファンらを魅了していた。ザギトワ選手は「ハッピーホリデーガールズ」というコメントと共に『網素材で透け感の強いボディコンシャスなトップス』に『シルバーのスパンコールとクリアビニールの異素材コンビスカート』を合わ