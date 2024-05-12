小型ミニバンとなるホンダ「フリード」がフルモデルチェンジホンダは新型「フリード」を特設サイトにて先行公開しました。8年ぶりのフルモデルチェンジとなり、2024年6月に発売するとしています。では、先代と新型ではどのような違いがあるのでしょうか。先行公開された「フリードエア（左）」と「フリードクロスター（右）」2008年にコンパクトなボディサイズに、使いやすいゆとりの室内空間とスタイリッシュなデザイ