韓国「野党圧勝」のウラで韓国では4月の選挙で、韓国野党が大勝をおさめたことは記憶に新しい。例年であればメーデー（5月1日）のデモでも政権批判の煽動デモを行うものだが、今年は少し様子が違った様だ。メーデーを仕切った労組についても尹政権により北朝鮮関与などの疑惑が明白になりつつあることから、関心が低かったという。選挙では野党圧勝だったが、文在寅政権後に左派の「疑惑」が次々噴出する中で、国民が冷めた視線を