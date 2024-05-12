ウクライナと国境を接するロシア南西部ベルゴロドで12日、10階建てアパートの一角が崩壊した。グラトコフ州知事は「ウクライナ軍による大規模な攻撃を受け、砲弾が直撃した」とSNSに投稿。ロシアの独立系メディアによると、住民ら少なくとも4人が死亡し、15人が負傷したという。【写真】ロシア側で初の日本人義勇兵か「義はロシアにある」SNSに動画救急隊は、10人以上ががれきの下にいるとしている。SNSに投稿された崩壊時の