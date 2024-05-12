ふだんは北極圏でしかみられないオーロラが11日夜、日本国内でも観測されました。太陽の表面で起こる大規模な爆発現象「太陽フレア」の影響とみられ、石川県能登地方でオーロラが観測されたのは、2003年以来、21年ぶりです。11日夜、珠洲市真浦町の垂水の滝近くで撮影された映像では、夜空が次第に赤や紫に染まり、幻想的な光景が広がっています。気象庁によりますと、太陽の表面で起こる大規模な爆発現象、「太陽フレア」がここ数