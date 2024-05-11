2か月後に開幕するオリンピックを控え、フランスのパリでは宿泊費に異変が起きています。一旦、高騰した後、今度は値下がり…背景に何があるのでしょうか。■「五輪期間中、家を貸します」という広告が多数、掲載8日、フランスに到着したパリオリンピックの聖火。15万人が出迎えました。新型コロナウイルスの感染拡大で制限されていた観客も、スタジアムに戻ってきます。大会期間中、パリには1100万人が訪れると予想され、去年から