ヘンリー王子とメーガン妃がチャールズ国王の戴冠式に出席するか否かについて、かつてダイアナ妃の執事だったポール・バレル氏が懸念を示した。ポール氏は、夫妻が出席して王室メンバーと再会することは「信じられないほど居心地の悪いものになる」と言い、「メーガンは、あの場所に行けるほど勇敢でも強くもない」と述べた。さらに同氏は、ヘンリー王子が単独で渡英するという可能性も示唆している。

チャールズ国王の戴冠式が5月6日にロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われることに先立ち、ヘンリー王子とメーガン妃が招待状を正式に受領したことが伝えられた。

夫妻の広報担当者は今月5日に招待状を受け取ったと発表したものの、出席の可否について「現時点では明らかにできない」と述べていた。

英メディア『The Telegraph』などによると、ヘンリー王子夫妻の息子アーチー君(3)とリリベットちゃん(1)は招待されておらず、バッキンガム宮殿は夫妻に対し、式典への出席を確認した時点で子供達を招待するかどうかを検討すると伝えたそうだ。

夫妻が戴冠式に出席する可能性については、英国で懸念の声があがっていた。ある王室メンバーの友人は「親族の多くは、これ以上夫妻と関わりたくないと思っている」と明かし、夫妻が出席すると返事した場合には「王族から冷たくあしらわれるでしょう」と述べたことが報じられていた。

さらにダイアナ妃の元執事で英王室に仕えたポール・バレル氏(64)も、同様のコメントをしていることが明らかになった。

英メディア『Closer Magazine』のインタビューに応じたポール氏は、国王がヘンリー王子夫妻を招待したことについて「道徳的な高みを保っている」と述べ、「ボールを投げるのが上手く、しっかりとヘンリーとメーガンのコートに入っている」とテニスにたとえて称賛した。

しかしポール氏は、ヘンリー王子夫妻が出席することになれば王室メンバーとの再会は「信じられないほど居心地の悪いものになるだろう」と危惧し、このように語っている。

「特にメーガンは、不快な思いをするでしょう。彼らは困難と立ち向かう覚悟があるのでしょうか? メーガンは、あの場所にいられるほど勇敢ではなく、強くもないと思います。自分が裏切った家族と直面しなくてはならないのですから。」

こういった理由からか、同氏は「ヘンリーが単独で来ることもあると思います」と憶測し、「もしかしたらメーガンは、夫が出席しても一緒にそばにいることはできないと伝えているかも知れませんからね」と説明している。

さらにヘンリー王子が戴冠式に出席した場合には、亡き母ダイアナ妃が就くはずだった“王妃の座”に、カミラ王妃がいるのを見た時には苦痛を感じるだろうとも話した。

ヘンリー王子は今年1月に発売した自身の回顧録『Spare(原題)』で、父チャールズ皇太子(当時)にカミラ夫人(当時)と結婚しないで欲しいと懇願したと明かしていた。王子はその理由について、母ダイアナ妃の死後にカミラ夫人が自分達の「意地悪な継母」になるのではとの不安を抱き、彼女が「何か残酷なことをするのでは」と恐れていたと綴っていた。

なおポール氏は、ヘンリー王子夫妻が戴冠式に出席することには反対のようで「ロイヤル・ファミリーに背を向けたからには、米国に留まるべきです」と述べている。

