²£ÉÍFC¡¦²¼Ê¿´ÆÆÄ¡Ö¥«¥º¡¢½ÓÊå¤È¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡ÌÜÉ¸¤Ïº£µ¨¤â¥È¥Ã¥×10°ÊÆâ
¡¡²£ÉÍFC¤Î²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¦¥§¥Ö²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢26Æü¤Ë54ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëFW¥«¥º¡¢MFÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê42¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥±¥¬¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ã¼ê¤Ø¤Î¡Ë¤¤¤¤¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤¬Ä´À°¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡ÌÜÉ¸¤Ïºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï¹ß³Ê¥¯¥é¥Ö¤â4¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£27Æü¤Î³«ËëÀï¡Ê»¥ËÚ¥É¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë»¥ËÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¶·â¤Ç¤ÏÉý¤ò»È¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¼éÈ÷¤âºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤Áê¼ê¡£¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ë¤«¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£