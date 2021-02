『BONES』デヴィッド・ボレアナズ主演！『SEAL Team／シール・チーム』吹替版に森川智之、杉田智和、佐藤拓也ら

『BONES』のシーリー・ブース役で知られるデヴィッド・ボレアナズが主演。命がけの極秘任務に挑むアメリカ海軍特殊部隊の奮闘を描いた超大作アクション『SEAL Team/シール・チーム』。その吹替版に森川智之、杉田智和、佐藤拓也ら豪華声優陣が出演することが発表された。

2017年に米CBSで放送スタートした『SEAL Team』は、アメリカ海軍特殊部隊に所属する通称"チーム6"と呼ばれる実在の対テロ特殊部隊をモデルに、エリートばかりを集めた"ブラボー・チーム"が、世界各地で危険なミッションに挑む様子を臨場感たっぷりに描いたミリタリーアクションドラマ。本国アメリカではシーズン4が放送されている人気シリーズ。

U-NEXTオリジナルとして、2月12日(金)よりシーズン1の吹替版を初配信!



デヴィッド・ボレアナズ演じる"ブラボー・チーム"のリーダー、ジェイソン・ヘイズ役を『クレヨンしんちゃん』野原ひろし役や、『ゲーム・オブ・スローンズ』のティリオン役で海外ドラマファンにもおなじみの森川智之が務める。

ジェイソンの信頼できる親友のレイ役(ニール・ブラウン・Jr)には、DCドラマ『SCORPION/スコーピオン』の主人公ウォルター・オブライエン役でも知られる杉田智和。

ジェイソンの精鋭部隊に加わるため選抜訓練を受けるクレイ役(マックス・シエリオット)に、『ダウントン・アビー』マシュー・クローリー役や、『トワイライト』シリーズのエンブリー・コール役の佐藤拓也。

その他、ソニー・クイン役(A・J・バックリー)の佐々木望(『ビバリーヒルズ高校/青春白書』デビット役など)、リサ・ディアス・デイヴィス役(トニ・トラックス)の村中知(『THE FLASH/フラッシュ』アイリス役)、エリック・ブラックバーン役(ジャド・ローマンド)の佐々木祐介(『NCIS:ニューオーリンズ』)、マンディ・エリス役(ジェシカ・パレ)の中村千絵(『暴走地区-ZOO-』)、アラナ・ヘイズ(ミカエラ・マクマナス)役の小島幸子(『ER緊急救命室』)らが出演。

『SEAL Team/シール・チーム』シーズン1(吹替/字幕)は、2月12日(金)よりU-NEXTにて配信スタート。また、シーズン2&3は2月26日(金)よりU-NEXT独占で日本初上陸(シーズン2&3の吹替版は後日配信予定)。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SEAL Team/シール・チーム』The series is produced by CBS Studios and is distributed internationally by ViacomCBS Global Distribution Group.© 2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.