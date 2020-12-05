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軽快なさわやかコーデに冬らしい重厚感をプラス

シンプルなロングコートは、大人の女性なら誰もが憧れる定番のアウター。だけど、高くて手が出せないという人も少なくないのでは？そこで、Rayが3万円以下で揃う素敵なアウターをピックアップ♡ 落ち着いた色みで、はおれば即オトナ化できる便利でお洒落な1枚を、ぜひゲットして！

淡い色のコーデに羽織るとグッと冬らしさが際立つ１枚♡ブラウンだから重くなりすぎないのもポイント。

ロングコート 29,000円＋税／COCO DEAL（ココ ディール）レーストップス7,900円＋税／メゾン ド フルール プチ ローブ サテンスカート 2,710円＋税／ハニーズ カチューム 2,500円＋税／Lycka バッグ 6,500円＋税／Jewelna Rose ブーティ 5,900円＋税／REZOY

Coordinate 2

ラフなスタイリングも高見えコートでオトナ化

カーキは程よく大人っぽくてカジュアルなコーデが仕上がるお洒落色！白いスキニーとあわせれば簡単にオトナコーデが完成♡

カーキコート（12月入荷予定） 12,000円＋税／リゼクシー ボーダーカットソー 3,800円＋税／Isn’t She? スキニーパンツ 1,490円＋税／GU ミニバッグ 3,900円＋税／ACCOMMODE スクエアバブーシュ 1,699円（税込）／GRL

Coordinate 3

ミルクティー配色のいい女LOOKはいかが？

淡いブラウンとホワイトの組み合わせは最強のいい女コーデが完成♡上品で、でもフェミニンな可愛らしさが同時に叶います。

白ダブルロングコート 29,000円＋税、ベレー帽 5,900円＋税／ともに31 Sons de mode（ヒロタ） ニットトップス、ニットマーメイドスカート 各3,900円＋税／tocco closet イヤリング 2,900円＋税／ACCOMMODE バッグ 10,000円＋税／＆ シュエットギャラリー ショートブーツ 6,900円＋税／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Item 13

ルーズチェスターコート

1枚羽織れば優しい雰囲気が叶うグレーのコートは、意外と男性人気も◎。シンプルなシンプルなシルエットでオトナ見え。

15,000円＋税／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Item 14

4WAYコート

ファーやストールリボンはそれぞれ取りはずし可能。フル装備でゴージャスにキメても、コート一枚で羽織ってシンプルに着こなしてもOK。いつも同じ印象になりがちなコートスタイルに変化をもたらしてくれる、優秀な一品。

29,000円＋税／31 Sons de mode（ヒロタ）

Item 15

ダークブラウンコート

高位置にデザインされたポケットとダークなブラウンが、目の錯覚でスタイルアップを叶えてくれます♡

23,800円＋税／N.

Item 16

Wボタンピンクコート（Web限定販売）

ガーリーが好きなコは断然ピンク！インナーをブラックにすれば、ちょっぴり辛口なコーデも楽しめます♡

14,000円＋税／MERCURYDUO

Item 17

オフ白ノーカラーコート

コンサバ女子になれるノーカラーデザイン。シンプルで中の服を選ばず使えるから、コスパも高見え度も抜群です！

23,600円＋税／N.

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