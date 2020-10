【ネタバレ】『NCIS：ニューオーリンズ』あの人、『YOU』シーズン3へ出演

大人気ドラマ『ゴシップガール』のダン・ハンフリー役で知られるペン・バッジリーが主演するサイコ・スリラ―ドラマ『YOU ー君がすべてー』。衝撃的な内容で話題の本作シーズン3に『NCIS: ニューオーリンズ』のソーニャ・パーシー役などで知られるシャリータ・グラントが出演することが明らかになった。米TV Lineが報じている。

(本記事は、『YOU ー君がすべてー』シーズン2の重大なネタバレを含みますのでご注意ください)

本作は、米作家キャロライン・ケプネスによる同名小説をドラマ化したもの。主人公は、NYの古本屋で店長として働くジョー・ゴールドバーグ。シーズン1では、店で知り合った美しい作家志望の女性ベック(エリザベス・ライル『ワンス・アポン・ア・タイム』)に一目惚れした彼が、彼女の恋人になるためにストーカーと化し、ついには邪魔な人間を排除するようになる――、というあらすじだったが、シーズン2は、舞台をロサンゼルスに移し新たなターゲットを見つけるという展開になっていた。

Netflix公式Twitter によると、2021年配信予定のシーズン3では、シャリータは母親でありインフルエンサーでもあるシェリーを演じる。一見落ち着いているように見えるが、実は意地悪で取り巻きからの愛情に感謝しているように見せかけている女性だという。

Joe and Love wolf new friends. October 15, 2020

また、『ザ・ラストシップ』のダニー・グリーン役で知られるトラヴィス・ヴァン・ウィンクルもシャリータと共に新シーズンに参加。自分の内輪にジョーを誘う裕福な男、キャリーを演じる。

シーズン2のラブ(ヴィクトリア・ペドレッティ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)とジョーの関係ついてTV Lineとのインタビューに応じたペンは、「二人はソウルメイトではない。ジョーは彼女を恐れているんだ。そして基本的に、シーズン3ではお互いが宿敵のようになるんだよ」と語っている。

また、シーズン2のもう一つの驚きの展開は、ラブがジョーの子どもを妊娠しているということだ。ペンは、ジョーが父親としての素質があるのかどうかに関して、「人間として父親になれるのか? そんなことは可能なのか? もちろんだよ」と述べ、「人間が変わることができるきっかけがあるとしたら、それは親になることだ。でも、ジョーが変われるかどうか、変わるべきかどうかはわからない。彼が変わるか僕にはわからないね」と続けている。

二人の関係がどうなっていくのか気になる『YOU ー君がすべてー』シーズン3は、2021年にアメリカで放送予定。(海外ドラマNAVI)



★今すぐ『YOU ー君がすべてー』を見る★

Photo:

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン3

TM &(c)2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.