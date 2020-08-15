¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡Ä¡£º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ä¤Ð¤¤¿Í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4Áª
º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²¿ÅÙ¤«¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤êÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤³¤Î¿Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ä¤Ð¤¤¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤ÇÈà»á¥Å¥é
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿2½µ´Ö¸å¤Ë½é¥Ç¡¼¥È¡£²ñ¤¦Æü¤Þ¤ÇËèÆüÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¸ª¤ò´ó¤»¤¿¤ê¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ÈÈà»á¥Å¥é¤ò¤µ¤ì¤Æ¥É¥ó°ú¤¡£¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª
¤¢¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿´é¤È°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¾¥ï¥Ã¤È´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¿³ØÀ¸¡Ë
¢¦ ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À®Î©¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½éÂÐÌÌ¤ÇÈà»á¥Å¥é¤ò¤µ¤ì¤ë¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¤¿¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡×¤È»×¤¦½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ª¥¦¥àÊÖ¤·
¡Ö´é¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Èà¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡ª
¡Ø¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡Ù¡¢¡Ø¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡Ù¡£½ª»Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡×¡Ê20Âå¡¿´Ç¸î»Õ¡Ë
¢¦ Îø°¦¤Î²ñÏÃ¤Ç¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤Ï»È¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤·¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¡Ö¼õ¤±¿È¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÎø°¦¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬±³¤À¤é¤±
¡Ö»ä¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤Î¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¿ÈÄ¹¤ò15cm¤âº¾¾Î¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤â³ØÎò¤âÁ´Éô±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¡£²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä±³¤Ä¤¯¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¿¸øÌ³°÷¡Ë
¢¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬º¾¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥É¥ó°ú¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é²¶¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ë¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î¤É¤³¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤ÈµÕ¥®¥ì
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Áê¼ê¤Ø¤ÎÊÖ»ö¤¬1Æü¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¤½¤Ã¤Á¤ÏÌµÎÁ¤À¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤Ï¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡£¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥É¥ó°ú¤¡£ÉáÄÌ¤ËÉÝ¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡£±¿±Ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ê20Âå¡¿³ØÀ¸¡Ë
¢¦ º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï½÷À¤¬ÌµÎÁ¤ÇÃËÀ¤¬²Ý¶â¼°¤Î¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï½÷ÀÂ¦¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¥ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢´ï¤Î¾®¤µ¤¤ÃË¤À¤Ê¤È¤·¤«»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£