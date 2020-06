目の前で強盗に遭っている高齢の女性を助けるべく、勇敢にもバスを飛び降り強盗犯に立ち向かったバスドライバーの一報が ハンガリー から届いた。『The Sun』『Metro』などが伝えている。今月5日の午前9半頃、ハンガリーのミシュコルツ付近を走行していたMVKミシュコルツ運輸のバスドライバー、カーロイ・ジョルト・キスさん(Károly Zsolt Kis)が、高齢の女性を強盗から救ったとして人々から称賛されている。カーロイさんは当時、いつも通りにバスを運転していたのだが、前方の路上で揉み合う人影が目に入った。それは杖を持った高齢の女性が若い男にバッグを奪われそうになる瞬間だった。女性は必死で抵抗するが、男はバッグを掴んでひったくろうとしていた。女性に危険が迫っていることを察したカーロイさんはバスを停めて外へと飛び降り、力強く男を突き飛ばして女性から引き離した。よろめいた男はカーロイさんに恐れをなしたのか、後ずさりしながらその場を去っていったという。強盗が立ち去った後も女性は怯えた様子だったため、カーロイさんは女性の身の安全を考えてバスに乗せて再び走らせた。後に女性を襲った強盗はその日のうちに警察によって特定され、27歳の男が逮捕された。今回、カーロイさんのことが地元メディアによって報じられ、彼の勇姿を知った人達からはこのような称賛の声があがっている。「男の中の男だ! 彼は強盗を傷つけることなく追い払った。」「高齢の女性を救ってくれてありがとう。日本からあなたに敬意を送ります。」「彼は昇給するに値すると思うよ。」実はカーロイさん、イラク戦争にも派遣された元兵士だった。バスの監視カメラが捉えたカーロイさんの躊躇する様子もなく果敢に強盗に立ち向かう姿を見ると、彼が兵士だったことも確かにうなずける。一方で強盗に襲われた女性は、幸いにも怪我ひとつ無かったという。画像は『The Sun 2020年6月15日付「RIGHT MAN, RIGHT PLACE Incredible moment Iraq war veteran bus driver pulls over to fight off mugger who was attacking an elderly woman」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)