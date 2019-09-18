¡ØGlee¡Ù¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥â¥ê¥½¥ó½Ð±é¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§1984¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦
¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤ä¸½¾Ý¤ò»²¹Í¤Ë¥·¡¼¥º¥óËè¤ËÍÍ¡¹¤Ê²ø´ñ»ö·ï¤òÉÁ¤¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»100ÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó9¤Ë¤¢¤¿¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§1984¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØGlee¡¿¥°¥ê¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¡£¥·¡¼¥º¥ó9¤Ë¤¢¤¿¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤ä¡Ø13Æü¤Î¶âÍËÆü¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÌ¾ºî¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÇÃË½÷¤¬½±¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤ä¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¸¤»Ä¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ÉÄêÈÖÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï1984Ç¯¡¢²Æ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿Ä®¤Ç¤Ï»¦¿Íµ´¥Ê¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¶§¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤¬²¿¤È¤«·âÂà¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤¿»¦¿Íµ´¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ÏÍ§¿Í¤é¤È¤È¤â¤ËÄ®¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Î»ØÆ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë9¿Í¤¬»´»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿...¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥Þ¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ê¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ë¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥°¥í¥¹¥Þ¥ó¡Ê¡ØÎø¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡½¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ó¡Ê¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É¡¡ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØGlee¡Ù¤Î¥·¥å¡¼ÀèÀ¸¤³¤È¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½é½Ð±é¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÉ¾È½¤¬¹â¤¯¡¢Í¥ÅùÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Þ¥·¥å¡¼¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÃ»¥Ñ¥ó¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤Ò¤²ÃË¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢¥¬¥¹¡¦¥±¥ó¥ï¡¼¥¸¡¼¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
TONIGHT...it's time to meet Trevor, the stud with the 'stach that I've had the honor of portraying on @ahsfx We are throwing it back to those radical slasher films from the 80's. Enjoy!
²»³Ú¤ä±ÇÁü¡¢°áÁõ¤Ê¤É¤Ç±é½Ð¤µ¤ì¤ë1980Ç¯Âå¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ËÀïØË¤¬Áö¤ê¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§1984¡Ù
ËÜÆü6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´9ÏÃ°ìµóÇÛ¿®³«»Ï
È¯Çä¡§20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹ ¥Û¡¼¥à ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§1984¡Ù¡ÊC¡Ë2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.