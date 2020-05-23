¸å¤í¸þ¤·Ð±Ä¤Î»°±Û°ËÀªÃ°¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡Ú¶ÛµÞ¥ê¥Ý¡¼¥È É´²ßÅ¹¤ÎÃÇËöËâ¡Û
¡Ú¶ÛµÞ¥ê¥Ý¡¼¥È É´²ßÅ¹¤ÎÃÇËöËâ¡Û»°±Û°ËÀªÃ°HD
¤¤¤ÁÁá¤¯ºÆ³«¤·¹¶¤á¤ë¹âÅç²°¤ÏÉ´²ßÅ¹¤Îº£¸å¤òÀê¤¦¡È»î¶âÀÐ¡É
¡Ö£³·î·è»»¤¬¥¢¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¤Î¤ÏÉ´²ßÅ¹ºÇÂç¼ê¤Î»°±Û°ËÀªÃ°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¡££µ·î£±£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£²£°Ç¯£³·î´ü¡Ê£±£¹Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÇä¾å¹â£±Ãû1191²¯±ß¡Ê6.5¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£µ£¶²¯±ß¡Ê46.4¡ó¸º¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÂ»±×¤Ï£±£±£±²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£³Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡ÖÉ´²ßÅ¹Âç¼ê¤ÇÍ£°ìÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿£³·î¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡×¡ÊÃæ·ø¼Ò°÷¡Ë
¡¡É´²ßÅ¹Âç¼ê£µ¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¹âÅç²°¡¢£Ê¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ÊÂç´Ý¾¾ºä²°¡Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤£È£Ä¡Ê¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¡Ë¤¬£²·î·è»»¡£»°±Û°ËÀªÃ°£È£Ä¤È¥¨¥¤¥Á¡¦¥Ä¡¼¡¦¥ª¡¼¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ÊºåµÞºå¿À¡Ë¤¬£³·î·è»»¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ºåµÞºå¿À¤Ï£µ·î£±£²Æü¤Ë·è»»È¯É½¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£µÆü¤Ë±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë£³·î¤Î¶ÈÀÓ¤¬·è»»¿ô»ú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡£¤¬¡¢£µ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âºã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬»°±Û°ËÀªÃ°¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡££´·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ90.2¡ó¸º¤È¡¢Âç¼ê£µ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££´·î¤Î¿ô»ú¤¬Â¾¼Ò¤è¤êÃø¤·¤¯°¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãæ·ø¼Ò°÷¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡¢¶äºÂ»°±Û¤Î´ð´´£³Å¹ÊÞ¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÍâÆü¤Î£´·î£¸Æü¤«¤é¿©ÉÊÇä¾ì¤â´Þ¤áÁ´´ÛµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤³¤Î£³Å¹¤Ç»°±Û°ËÀªÃ°Ä¾±ÄÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤Î£¸³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¹âÅç²°¤Ï£´·î£¸Æü°Ê¹ß¤âÂçÈ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿©ÉÊÇä¾ì¤À¤±¤Ï±Ä¶È¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¢£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÁá´üÂà¿¦Êç½¸¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤«¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë£Ï£Â
¡Ö¶È³¦¤ÎÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¤Îµ¤³µ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¤Î¤Ï»°±Û°ËÀªÃ°¤Î£Ï£Â¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÁá´üÂà¿¦Êç½¸¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Îµç¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤·¤Æ»Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼¤á¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡£³£¹¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²ò½ü¤ò¼õ¤±¡¢£µ·î£±£¶Æü¡¢ÀçÂæ»°±Û¡¢Ê¡²¬»°±Û¤Ê¤É£´Å¹ÊÞ¡¢£±£¸Æü¤Ë¤ÏÀÅ²¬°ËÀªÃ°¤Ê¤É£³Å¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢´ð´´£³Å¹ÊÞ¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤Î£¶Å¹ÊÞ¤Ï¤¤¤Þ¤À¡¢¿©ÉÊÇä¾ì¤ò´Þ¤áÁ´´Û¤¬µÙ¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¸½·Ð±Ä¿Ø¤¬°Ñ½Ì¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼é¤ê¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¸¥êÉÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ï£Â¡Ë
¡¡ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿£±£¹Ç¯ÅÙ·è»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ô¼ç¸þ¤±¤Î·è»»»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤¬°¤¤¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥³¥í¥Ê¤Î¤»¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸º¾¯¡¢³°½Ð¼«½Í¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÄãÌÂ¡¢´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þµÙ¶È¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¥³¥¹¥ÈÁý¡Ä¡£¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÍýÍ³¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤¿¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¶§¤Ï¿ù¹¾½ÓÉ§¼ÒÄ¹¤Î¸å¤í¸þ¤¤Î·Ð±Ä»ÑÀª¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤Î£Ï£Â¤ÏµêÃÆ¤¹¤ë¡£
¡Ö£³Ç¯Á°¤Ë¿ù¹¾¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ò¤É¤¤¡×
¡¡¿ù¹¾¼ÒÄ¹ÃÂÀ¸¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Åª¤Ê»öÂÖ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿·Ð±Ä¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢Á°¼ÒÄ¹¤ÎÂçÀ¾ÍÎ»á¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Êý¿Ë¤Ï»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¡£É´²ßÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ïº£¸å¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£Â¿³Ñ²½¤Ç¼Ò°÷¤¬ÈèÊÀ
¡¡¤À¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÏ«¡£ÉÔËþ¤¬¸Â³¦ÅÀ¤ò±Û¤¨¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÏÀÐÄÍË®Íº²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÀÐÄÍ»á¤ÏÂçÀ¾»á¤Ë¼Ç¤¤òÇ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å³ø¤Ë¿ù¹¾»á¤ò¿ø¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù¹¾»á¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¤È¡¢ÂçÀ¾»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ò¼¡¡¹¤ËÅà·ë¡£°ìÊý¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö¿ù¹¾¤µ¤ó¤ÏËÜ¶È¤¬¤Ê¤ª¤¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂçÀ¾¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏ©Àþ¤òÆ§½±¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔºÎ»»¤ÎÃÏÊýÅ¹¤ò¤É¤ó¤É¤óÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Ì¾®¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¤ä¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥È¥éºö¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤ÏÂçÉýÁý³Û¤¬¸ú¤òÁÕ¤·¡¢±þ¤¸¤ë¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿ù¹¾¼ÒÄ¹ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¿Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¤Ï¿ù¹¾¼ÒÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤â¤¢¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö£Å£Ã¡ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¤»¤¤¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢º£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ù¹¾¼ÒÄ¹¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤«¤é£³Ç¯´Ö¤Ç200²¯±ß¤òÅê¤¸¡¢£Å£Ã»ö¶È¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¸«Êý¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤ÎÉ´²ßÅ¹¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¬¶¯¤¤¡£»°±Û°ËÀªÃ°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ°÷¤Ë¤ÏÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¯¡¢ÀèºÙ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼ÒÌò°÷¡Ë
¡¡Á°¸þ¤¤Ê»ö¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£º£Ç¯£²·î¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¿·´Û¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÎµÜÅè¹¨¹¬¼ÒÄ¹¤«¤é¿ù¹¾¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæ·ø¼Ò°÷¡Ë
¡¡°ÂÇä¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤À¤¬¡¢»°±Û¤Ç°·¤¦¤Î¤ÏÉÙÍµÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¹âµé²ÈÅÅ¡£²¤ÊÆ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¹âµé²ÈÅÅ¤Î¥Õ¥í¥¢¤òÀß¤±¤ë¤Î¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢½Õ¤Î²ÈÅÅ¾¦Àï¤âÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ·ø¼Ò°÷¤ÏÃ²¤¯¡£
¡¡¶È³¦¤ÎÌÁ¼ç¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Âç¼ê¤ÎÃæ¤ÇÉü³è¤¬°ìÈÖ¡¢ÃÙ¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë