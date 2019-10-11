【台風19号】鉄道各社の計画運休まとめ JR・私鉄・一部地下鉄も
【モデルプレス＝2019/10/11】11日、気象庁は12日から13日にかけて日本へ接近するとみられている台風19号について厳重な注意を呼びかけ。また、これを受けてすでに多くの鉄道会社が計画運休の実施を決定している。以下、台風19号の規模や注意点、そして11日18時時点で発表されている運休情報をまとめる。
東京ディズニーランド＆シー、12日は休園・13日は運営時間変更 台風19号の影響考慮
気象庁は同日、「大型で非常に強い台風第19号は、12日夕方から夜にかけて、非常に強い勢力を保ったまま東海地方または関東地方に上陸し、その後東日本から東北地方を北東へ進む見込みです」と発表。
そして「12日から13日にかけて、東日本を中心に、西日本から東北地方の広い範囲で猛烈な風が吹き、海は猛烈なしけとなり、記録的な暴風となるところもあるでしょう」とし「また、台風本体の非常に発達した雨雲がかかるため、広い範囲で記録的な大雨となる見込みです」と知らせた。
さらには「伊豆に加えて関東地方でも土砂災害が多発し、河川の氾濫が相次いだ、昭和33年の狩野川（かのがわ）台風に匹敵する記録的な大雨となるおそれもあります」として、1958年に伊豆半島を北上、各河川の決壊から大きな水害を引き起こし、計736人の死者を出した狩野川台風を例に挙げ「全国的に、暴風、うねりを伴った高波、大雨による土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、高潮や高潮と重なり合った波浪による浸水や沿岸施設の損壊に厳重に警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に十分注意し、交通障害や農作物の管理、停電、塩害などにも留意してください」と注意。
「各地の気象台の発表する警報・注意報など気象情報に留意するとともに、自分の命、大切な人の命を守るために、風雨が強まる前に、夜間暗くなる前に、市町村の避難勧告等に従って、早め早めの避難、安全確保をお願いします」と厳重な警戒を呼び掛けた。
台風19号の接近に伴って、各鉄道会社は12日から13日にかけての計画運休の実施を発表した。台風が上陸するとみられている首都圏では、11日17時現在、ほとんどの区間で運転本数の削減や計画運休を実施、12日の午前中から順次運転を取りやめる予定だ。
また同じく各新幹線も計画運休を決定。JR東海は12日の始発から東京―名古屋間の運転を終日見合わせるほか、JR西日本も同日午前から山陽新幹線の新大阪―岡山間で段階的に運休を実施、東北・山形・秋田・北陸・上越の各新幹線も同日午前11時以降から本数を減らして運転し、その後15時を目途に全ての列車を運休する見込みとしている。
【JR（在来線）】
終日運休：湘南新宿ライン、上野東京ライン、久留米線、御殿場線、東海道本線（静岡県内）、身延線、参宮線、名松線、紀勢本線の三重県亀山駅−和歌山県新宮駅間、特急「ワイドビュー南紀」、特急「鈴鹿グランプリ」
12日午前9時から運休：伊東線
12日午前10時から運休：東海道線、横須賀線、京葉線、相模線、東金線、鹿島線、中央本線の高尾駅−小淵沢駅間、総武本線の佐倉駅−銚子駅間、成田線の我孫子駅−成田駅間・成田駅−銚子駅間、内房線の君津駅−安房鴨川駅間、外房線の上総一ノ宮駅−安房鴨川駅間
12日午前11時から運休：横浜線、八高線、青梅線の青梅駅−奥多摩駅間
12日正午から運休：京浜東北・根岸線、中央線快速、中央・総武線、総武線・快速、埼京線、川越線、宇都宮線、高崎線、武蔵野線、常磐線・快速と各駅停車、烏山線、吾妻線、総武本線・成田線の千葉駅−成田空港駅間、常磐線の取手駅−水戸駅間、青梅線の立川駅−青梅駅間、内房線の千葉駅−君津駅間、外房線の千葉駅−上総一ノ宮駅間
12日午後1時より運休：山手線、南武線、鶴見線、五日市線、両毛線、上越線、信越線、水戸線、水郡線、日光線、常磐線の水戸駅−福島県いわき駅間
【JR東海（在来線）】
東海道本線：愛知県の豊橋駅−滋賀県の米原駅間で午前9時ごろから運転見合わせ
中央本線：名古屋駅−長野県の塩尻駅間で昼ごろから運転を見合わせ
関西本線：名古屋駅−三重県の亀山駅間で、昼ごろから運転を見合わせ
武豊線：愛知県の大府駅−武豊駅間で、午前9時ころから運転を見合わせ
飯田線：愛知県の豊橋駅−長野県の辰野駅間で午前9時ごろから運転を見合わせ
高山本線：岐阜駅ー富山県の猪谷駅間で昼ごろから、運転を見合わせ
太多線：岐阜県の多治見駅−美濃太田駅間で昼ごろから運転を見合わせ
【東京メトロ】
12日は、午後1時ごろから終日、地上を走る区間を中心に運転を取りやめ（いずれも、下記区間を除いた折り返し運転を実施）。13日も午前中まで運転を見合わせる可能性があるとしている。上記時間帯に運転を取りやめるのは以下の通り。
丸の内線：茗荷谷駅〜銀座駅間で運休
日比谷線：北千住駅〜南千住駅間で運休
東西線：東陽町駅〜西船橋駅間で運休
千代田線：北千住駅〜北綾瀬駅間で運休（特急ロマンスカー「メトロはこね」「メトロえのしま」「メトロホームウェイ」は終日運休）
有楽町線：和光市駅〜地下鉄成増駅間、豊洲駅〜新木場駅間で運休
副都心線：和光市駅〜地下鉄成増駅間で運休
【東急電鉄】
東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線・世田谷線・こどもの国線の全線で、12日午前9時ごろから順次運転本数を減らし、すべての列車の運転を取りやめる見込み。
【京王電鉄】
京王線と京王井の頭線の全線で、12日正午以降から順次運行の本数を減らし、おおむね午後2時ごろまでには、運転を取りやめる見込み。
【小田急電鉄】
多摩線・小田原線・江ノ島線などで12日午前9時以降から順次運行の本数を減らし、正午以降から13日午前中の点検が終了するまで運転を取りやめる見込み。
【東武鉄道】
伊勢崎線・東上線などすべての路線で12日午前11時ごろから順次運行の本数を減らし、午後1時ごろから運転を取りやめる見込み。
【西武鉄道】
すべての路線で12日午後1時以降から順次運行の本数を減らし、運転を取りやめる見込み。
【東京都交通局】
都営三田線：本蓮沼駅−西高島平駅間で午後2時ごろから運転見合わせ
都営新宿線：大島駅−本八幡駅間で午後2時ごろから運転見合わせ
日暮里・舎人ライナー：全区間で午後2時ごろから運転見合わせ
東京さくらトラム(都電荒川線)：全区間で午後2時ごろから運転見合わせ
【東京モノレール】
羽田空港線：全線で午後4時ごろから運転見合わせ
【りんかい線】
全区間で正午ごろから運転見合わせ
【つくばエクスプレス】
全区間で午後1時ごろから運転見合わせ
【相模鉄道】
12日午前10時ごろから順次運行の本数を減らし、午前11時ごろから運転を見合わせ
【多摩モノレール】
全区間で12日午前11時以降から運転を見合わせ
【箱根登山鉄道】
12日午前10時台から午前11時台の列車を最後に運転を見合わせ
なお、各鉄道会社はいずれも、今後の天候次第で予定を変更する場合があるとして「最新の運行状況をホームページや公式SNSなどで確認してほしい」と伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
東京ディズニーランド＆シー、12日は休園・13日は運営時間変更 台風19号の影響考慮
◆台風19号、気象庁が注意呼びかけ 甚大な被害出した狩野川台風に匹敵する勢力
【報道発表】（R1.10.11） #台風19号 の今後の見通しについて、記者会見を行い、風雨が強くなる前、夜間暗くなる前の早めの避難、安全確保を呼びかけました。 #台風19号 についての情報は、「気象庁防災情報 @JMA_bousai 」で随時発信しますので、ぜひご利用ください。 https://t.co/2cxjjXMyfR pic.twitter.com/6F1LJOZQqQ— 気象庁 (@JMA_kishou) October 11, 2019
気象庁は同日、「大型で非常に強い台風第19号は、12日夕方から夜にかけて、非常に強い勢力を保ったまま東海地方または関東地方に上陸し、その後東日本から東北地方を北東へ進む見込みです」と発表。
そして「12日から13日にかけて、東日本を中心に、西日本から東北地方の広い範囲で猛烈な風が吹き、海は猛烈なしけとなり、記録的な暴風となるところもあるでしょう」とし「また、台風本体の非常に発達した雨雲がかかるため、広い範囲で記録的な大雨となる見込みです」と知らせた。
さらには「伊豆に加えて関東地方でも土砂災害が多発し、河川の氾濫が相次いだ、昭和33年の狩野川（かのがわ）台風に匹敵する記録的な大雨となるおそれもあります」として、1958年に伊豆半島を北上、各河川の決壊から大きな水害を引き起こし、計736人の死者を出した狩野川台風を例に挙げ「全国的に、暴風、うねりを伴った高波、大雨による土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、高潮や高潮と重なり合った波浪による浸水や沿岸施設の損壊に厳重に警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に十分注意し、交通障害や農作物の管理、停電、塩害などにも留意してください」と注意。
「各地の気象台の発表する警報・注意報など気象情報に留意するとともに、自分の命、大切な人の命を守るために、風雨が強まる前に、夜間暗くなる前に、市町村の避難勧告等に従って、早め早めの避難、安全確保をお願いします」と厳重な警戒を呼び掛けた。
◆台風19号接近で首都圏のほとんどの路線が計画運休 新幹線も順次運転取りやめ
台風19号の接近に伴って、各鉄道会社は12日から13日にかけての計画運休の実施を発表した。台風が上陸するとみられている首都圏では、11日17時現在、ほとんどの区間で運転本数の削減や計画運休を実施、12日の午前中から順次運転を取りやめる予定だ。
また同じく各新幹線も計画運休を決定。JR東海は12日の始発から東京―名古屋間の運転を終日見合わせるほか、JR西日本も同日午前から山陽新幹線の新大阪―岡山間で段階的に運休を実施、東北・山形・秋田・北陸・上越の各新幹線も同日午前11時以降から本数を減らして運転し、その後15時を目途に全ての列車を運休する見込みとしている。
◆計画運休を行う路線まとめ
【JR（在来線）】
終日運休：湘南新宿ライン、上野東京ライン、久留米線、御殿場線、東海道本線（静岡県内）、身延線、参宮線、名松線、紀勢本線の三重県亀山駅−和歌山県新宮駅間、特急「ワイドビュー南紀」、特急「鈴鹿グランプリ」
12日午前9時から運休：伊東線
12日午前10時から運休：東海道線、横須賀線、京葉線、相模線、東金線、鹿島線、中央本線の高尾駅−小淵沢駅間、総武本線の佐倉駅−銚子駅間、成田線の我孫子駅−成田駅間・成田駅−銚子駅間、内房線の君津駅−安房鴨川駅間、外房線の上総一ノ宮駅−安房鴨川駅間
12日午前11時から運休：横浜線、八高線、青梅線の青梅駅−奥多摩駅間
12日正午から運休：京浜東北・根岸線、中央線快速、中央・総武線、総武線・快速、埼京線、川越線、宇都宮線、高崎線、武蔵野線、常磐線・快速と各駅停車、烏山線、吾妻線、総武本線・成田線の千葉駅−成田空港駅間、常磐線の取手駅−水戸駅間、青梅線の立川駅−青梅駅間、内房線の千葉駅−君津駅間、外房線の千葉駅−上総一ノ宮駅間
12日午後1時より運休：山手線、南武線、鶴見線、五日市線、両毛線、上越線、信越線、水戸線、水郡線、日光線、常磐線の水戸駅−福島県いわき駅間
【JR東海（在来線）】
東海道本線：愛知県の豊橋駅−滋賀県の米原駅間で午前9時ごろから運転見合わせ
中央本線：名古屋駅−長野県の塩尻駅間で昼ごろから運転を見合わせ
関西本線：名古屋駅−三重県の亀山駅間で、昼ごろから運転を見合わせ
武豊線：愛知県の大府駅−武豊駅間で、午前9時ころから運転を見合わせ
飯田線：愛知県の豊橋駅−長野県の辰野駅間で午前9時ごろから運転を見合わせ
高山本線：岐阜駅ー富山県の猪谷駅間で昼ごろから、運転を見合わせ
太多線：岐阜県の多治見駅−美濃太田駅間で昼ごろから運転を見合わせ
【東京メトロ】
12日は、午後1時ごろから終日、地上を走る区間を中心に運転を取りやめ（いずれも、下記区間を除いた折り返し運転を実施）。13日も午前中まで運転を見合わせる可能性があるとしている。上記時間帯に運転を取りやめるのは以下の通り。
丸の内線：茗荷谷駅〜銀座駅間で運休
日比谷線：北千住駅〜南千住駅間で運休
東西線：東陽町駅〜西船橋駅間で運休
千代田線：北千住駅〜北綾瀬駅間で運休（特急ロマンスカー「メトロはこね」「メトロえのしま」「メトロホームウェイ」は終日運休）
有楽町線：和光市駅〜地下鉄成増駅間、豊洲駅〜新木場駅間で運休
副都心線：和光市駅〜地下鉄成増駅間で運休
【東急電鉄】
東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線・世田谷線・こどもの国線の全線で、12日午前9時ごろから順次運転本数を減らし、すべての列車の運転を取りやめる見込み。
【京王電鉄】
京王線と京王井の頭線の全線で、12日正午以降から順次運行の本数を減らし、おおむね午後2時ごろまでには、運転を取りやめる見込み。
【小田急電鉄】
多摩線・小田原線・江ノ島線などで12日午前9時以降から順次運行の本数を減らし、正午以降から13日午前中の点検が終了するまで運転を取りやめる見込み。
【東武鉄道】
伊勢崎線・東上線などすべての路線で12日午前11時ごろから順次運行の本数を減らし、午後1時ごろから運転を取りやめる見込み。
【西武鉄道】
すべての路線で12日午後1時以降から順次運行の本数を減らし、運転を取りやめる見込み。
【東京都交通局】
都営三田線：本蓮沼駅−西高島平駅間で午後2時ごろから運転見合わせ
都営新宿線：大島駅−本八幡駅間で午後2時ごろから運転見合わせ
日暮里・舎人ライナー：全区間で午後2時ごろから運転見合わせ
東京さくらトラム(都電荒川線)：全区間で午後2時ごろから運転見合わせ
【東京モノレール】
羽田空港線：全線で午後4時ごろから運転見合わせ
【りんかい線】
全区間で正午ごろから運転見合わせ
【つくばエクスプレス】
全区間で午後1時ごろから運転見合わせ
【相模鉄道】
12日午前10時ごろから順次運行の本数を減らし、午前11時ごろから運転を見合わせ
【多摩モノレール】
全区間で12日午前11時以降から運転を見合わせ
【箱根登山鉄道】
12日午前10時台から午前11時台の列車を最後に運転を見合わせ
なお、各鉄道会社はいずれも、今後の天候次第で予定を変更する場合があるとして「最新の運行状況をホームページや公式SNSなどで確認してほしい」と伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】