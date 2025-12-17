今日17日(水)は北海道から近畿、沖縄は気圧が低下。明日18日(木)以降も気圧のアップダウンが激しく、特に21日(日)は北海道から近畿にかけての広い範囲で影響度が大きくなりそうです。その後も気圧が上がったり下がったりするため、頭痛やめまいなど体調にご注意ください。

21日(日)〜22日(月)は気圧変化大きい

この先一週間の気圧予報です。今日17日(水)は、北海道から沖縄まで気圧の低下する所が多いでしょう。特に大阪で影響度が大きくなりそうです。変わって、明日18日(木)は北海道から九州まで気圧が上昇し、東京で影響が大きくなるでしょう。19日(金)と20日(土)は全国的に気圧が低下する見込みです。





21日(日)から22日(月)は気圧の変化が大きく、21日(日)は北海道から東海で気圧が低下、近畿から九州、沖縄は気圧が上昇するでしょう。北海道から九州は影響度が大きくなりそうです。22日(月)は北海道から近畿は気圧が上昇し、影響度が大きい所が多いでしょう。23日(火)は全国的に再び気圧が低下する見込みです。気圧のアップダウンが激しいでしょう。

気圧変化で症状が出る前に

気圧の低下や急な変動は、頭痛やめまい、倦怠感などの体調不良の原因となることがあります。こうした不調を防ぐためには、症状が現れる前からの対策が重要です。十分な睡眠と規則正しい生活リズムを意識し、仕事や家事などの予定にはゆとりを持たせるようにしましょう。またアルコールは控えめにしたほうが良さそうです。気圧予報を確認し、早めに体調管理を行うことが大切です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生