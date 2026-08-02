熊本地震の後、車中泊をしていた県内の70代女性が、熱中症の疑いで死亡していたことが分かりました。今回の地震で、初めての災害関連死の可能性があります。【映像】車中泊の女性 熱中症疑いで死亡 災害関連死か県によりますと、女性は先月30日、止まっている車の中で見つかり、熱中症の疑いで病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。女性は車中泊をしていましたが、発見時には車のガソリンが切れた状態でし