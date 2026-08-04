8月3日、今年1月に建造物損壊容疑で現行犯逮捕され、謹慎処分となっていた歌舞伎俳優・中村鶴松が、10月の「平成中村座 十月大歌舞伎」で復帰すると発表された。

「鶴松さんは1月18日0時50分頃、東京都台東区の飲食店出入り口のドアを蹴り破ったとして現行犯で逮捕されました。現場となった店のトイレを無断で使用、店員が注意したところ暴れ出したため、110番通報されました。泥酔状態だったとされています。

警視庁の調べに対し、『酒に酔っていて覚えてない』と容疑を否認していました。翌19日、検察庁に身柄移送も蔵前署に戻され、19時すぎに釈放となりました。

スーツ姿で現れた中村さんは『このたびはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。被害者の方には誠心誠意、対応させていただきたいと思います』と頭を下げました」（芸能担当記者）

現在31歳の鶴松は、世襲制が主流の歌舞伎界には珍しい一般家庭出身。3歳から児童劇団に所属し、5歳のころにオーディションで歌舞伎の世界に入った。10歳で、十八世中村勘三郎の部屋子に抜擢され、中村屋期待の若手役者として、今年2月には「猿若祭二月大歌舞伎」で “初代中村舞鶴” を襲名することが決まっていた。

「事件以降は、謹慎状態が続いていました。歌舞伎ファンは復帰を心待ちにしており、今回の十月大歌舞伎ポスターに掲載された鶴松さんの写真は一気に拡散されています。Xでは、歓迎の声が多数書き込まれています」（芸能担当記者）

しかし、歌舞伎役者の “泥酔事件” の多さに呆れている人が多いのも確かなようだ。Xでは、苦言も多く書き込まれている。

《歌舞伎界はホント犯罪者に甘いよね〜》

《関係する絶対人数が少ないのに酒、喧嘩、女とか問題起こす人間が多すぎじゃないか？》

《歌舞伎役者って酒トラブル多くないか？ これで将来人間国宝とかになるのかな》

先人たちの過去の積み重ねが、“歌舞伎と酒” への不信感につながっている様子だ。

「2005年には中村七之助さんが泥酔してタクシーに無賃乗車。通報で駆けつけた警察官相手に暴れ、公務執行妨害で現行犯逮捕されました。このときは3カ月の謹慎処分を受けています。

市川團十郎さんは海老蔵時代の2010年11月、西麻布のバーで元暴走族グループのメンバーとトラブルになり、顔に大ケガ。被害者側でしたが、相手を挑発する尊大な態度を取るなどしたことが報道され、無期限の歌舞伎出演自粛となりました。

2022年8月には、市川中車こと俳優の香川照之さんが銀座のクラブで泥酔した結果、ホステスにセクハラや暴行をおこない、被害者がPTSDを発症したとして大きな問題に発展しました」（同）

公演で、不祥事のイメージを払しょくすることはできるだろうか。