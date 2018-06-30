1960年6月19日生まれ。日本の元レスリング選手。現在は、至学館大学レスリング部の監督と全日本女子レスリングヘッドコーチを兼任している。 日本レスリング協会強化本部長。
デイリー新潮
レスリング界で最近、栄氏を貶めるような情報が飛び交っているという
パワハラ問題などで、2018年6月に同部監督を解任されていた栄氏
スポニチアネックス
20日の番組に録画出演し、被害者となった伊調馨に改めて反省の弁を述べた
共同通信
「直すべき所は直してこれからの人生に生かせるようにしたい」と語った
デイリースポーツ
結婚はしてもいいが、「子どもはダメ」だと言われたという
女性自身
栄氏は落ち込んでいる様子ではなく、ゴルフの打ちっ放しなどをしているそう
文春オンライン
伊調へのパワハラ騒動で話題になった栄和人氏が胸中を告白
レスリング関係者によると、協会への復帰を画策しているとのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
2007年のアジア選手権で、伊調馨が「出ない」と言い出し困ったという
伊調と田南部力コーチは全体練習中でも、勝手な行動をとっていたという
22日、至学館大に8月31日付けで依願退職を提出していたことを明かした
スポーツ報知
現役時代は話を聞いてもいないのに、記者にアピールしてくる存在だったそう