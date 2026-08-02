1日夜、埼玉県飯能市の山の中で、90代とみられる高齢女性の遺体が見つかりました。

別の事件で逮捕されたベトナム国籍の男が、女性の殺害や遺体を遺棄したとほのめかしているということで、警察は詳しい事情を聴いています。

警察によりますと、先月31日、埼玉県入間市内に住む90代の女性について、息子から「母親の所在がわからなくなった」と通報がありました。警察官が女性の自宅に駆けつけると、親族名義の軽自動車がなくなっていたということです。

同じ日、富士見市内で走行しているこの軽自動車を発見し、警察官が停止を求めると車は逃走したということです。

その後、男が車を放置して一般住宅に逃げ込んだのを発見し、警察は、運転していたベトナム国籍の33歳の男を住居侵入容疑で現行犯逮捕しました。

警察の調べに対し、男が、90代の女性を殺害し飯能市内の山の中に遺棄したとほのめかしたことから、警察が捜索したところ1日午後9時前、高齢の女性の遺体を発見したということです。