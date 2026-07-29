◇マイナビオールスターゲーム2026 全パ―全セ（2026年7月29日 富山）

全セの「2番・三塁」で先発出場した阪神・佐藤輝明内野手（28）が2試合連続の安打を放って富山のファンを沸かせた。

佐藤輝は前日28日の第1戦でも初回に右翼越えへ先制ソロ。昨年の球宴第2戦からは年をまたいで3試合連続安打となった。

佐藤輝はマイクを付けてテレビの放送席とコミュニケーションを図りながら打席へ。全パの先発・エスピノーザの球種については「今の放送を聞いて球種を知りました。（ツーシーム、ナックルカーブ）どっちか狙っていきます。（長岡を打ち取った）今のなんですか？」と笑顔で会話しながら対峙した。

事前の“情報”を生かしたのか初球のツーシームを右翼へ運び二塁打。佐藤輝は解説席に座る松坂大輔氏や古田敦也氏に「ちょっと（スイングが）早くなったんですけどツーベースになって良かったです」と話した。

この日はベンチスタートで同じくマイクをつけていたDeNA・牧からは「MVP狙えると思うのでフル出場して」とエールを送られていた。