『しくじり先生』MC陣の発言に「不快すぎる」と一部の視聴者から拒否感、二瓶有加が所属したグループ名めぐり「合法の店？」

7月24日の深夜、バラエティ番組『しくじり先生 俺みたいになるな！！』（テレビ朝日系）が放送。同日のゲストには、2025年M-1王者のたくろうが出演。芸人人生で経験した“暗黒の7年間”を振り返りながら、時に笑いの要素を混ぜ、スタジオを盛り上げた。しかし、その授業を聞いていた生徒役のタレント・二瓶有加をめぐり、番組内のトークと演出が物議を醸している。

たくろうは一時、結果が出せず芸人引退を考えたことがあったことを告白。そんな彼らのしくじりと重ねるように、番組中盤には二瓶が自身の過去を振り返った。しかし、その内容が炎上してしまった。

「二瓶さんは、3人組のダンス＆ボーカルグループのPINK CRES.（ピンククレス）のメンバーとして活動していたことを回想。人気が低迷した時期があったと明かしました。しかし、そのグループ名を聞いたオードリーの若林正恭さんが、『合法の店？』とツッコんだのです。さらにその後を追うように、平成ノブシコブシの吉村崇さんも『デリヘルだろ？』と発言。ハライチの澤部佑さんまで『その上があるの？ ゴールドクレスとか、シルバークレスとか』とイジリ、悪ノリする事態になったのです」（テレビ局関係者）

それに対して二瓶は、「よくない！」「頑張ってたんだから」と笑いながら反論。しかし、視聴者からは厳しい声が上がったのだ。

《名前いじるって最低すぎんか》

《めちゃ不快だった》

《これは不愉快やなー》

多くの人が拒絶反応を示したようだ。さらに、その炎上が拡大した背景に、番組側の姿勢があったと前出のテレビ局関係者は指摘する。

「放送後、同番組の公式Xが更新されました。そこには、二瓶さんが激怒した場面を切り取った動画が添付され、《合法の店ですか？？ボーカルグループ時代のグループ名をイジられて怒る#二瓶有加！》と綴られていました。イジりの場面を公式SNSで大きく宣伝する番組側の姿勢が、批判の声をより大きくすることとなってしまったのです」

視聴者側の反発を受けてか、後に同投稿は削除された。しかし、視聴者や当時のグループを知るファンにとっては後味の悪いものとなった。

「テレビ朝日は5月、バラエティ番組『あのちゃんねる』で、あのちゃんが嫌いな芸能人とした鈴木紗理奈さんの名前をあげたことにより炎上したばかり。その際も制作側は批判を浴びました。今回も人が嫌がることで笑いを取ろうとする演出がなされ、これまでの反省が生かされていないのではないかと多くの人が疑問に思ったのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

執拗なイジリは、もはや笑いと受け取られなくなっているのかもしれない。