左足負傷の安青錦が2敗で先頭を走る大相撲名古屋場所。3敗には綱とりに一縷の望みを託す霧島に、実力者の熱海富士、新入幕優勝経験のある尊富士、ウクライナ出身の獅司がおり、まだまだ優勝争いは予断を許さない。【もっと読む】横綱大の里 タイミングが悪すぎた土俵際の「大ジャンプ」そんな“最前線”から置き去りになっているのが大の里（26）、豊昇龍（27）の2横綱だ。24日の13日目終了時点で、いずれも勝ち越しにさえ届