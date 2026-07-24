バラバラに崩れ落ちたブロック塀。横から見ると、ぐにゃりと折れ曲がっています。東京・立川市にある飲食店の駐車場で23日、「壁に車両が突っ込んでいる」と目撃者から110番通報がありました。車を運転していたのは50代の男性で、飲食店の向かいにある店で買い物をしたあと、事故を起こしたとみられています。男性は熱中症とみられ病院に運ばれましたが、重篤な状態だということです。観測地点がある立川市近くの府中市では23日、