ぱーてぃーちゃん信子、結婚後の“本名”明かす 旧姓に共演者驚き「へー」「珍しい！」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。本名を明かした。
【写真】「旦那イケメン過ぎ！」ロングヘアな夫との“ほぼ顔出し”2Sを披露した信子
この日のゲストとして、歌手・俳優の杉良太郎の妻で歌手の伍代夏子が出演。改名遍歴として、「星ひろみ→加川有希→中川輝美」から現在へと変わったことを説明した。
ここで芸名の話になり、司会のハライチ・澤部佑が「芸名じゃないですよね、みんな別に」と出演者に質問。「信子は信子だしね」と聞いた。
信子は「本名です」と回答。「名字は？」と聞かれると「名字？えー知りたい？」と笑いを誘い「今は結婚して『大野』」と回答。「旧姓は『しぎ』」と答えた。出演者は「へー」「珍しい！」などと驚いていた。
【写真】「旦那イケメン過ぎ！」ロングヘアな夫との“ほぼ顔出し”2Sを披露した信子
この日のゲストとして、歌手・俳優の杉良太郎の妻で歌手の伍代夏子が出演。改名遍歴として、「星ひろみ→加川有希→中川輝美」から現在へと変わったことを説明した。
ここで芸名の話になり、司会のハライチ・澤部佑が「芸名じゃないですよね、みんな別に」と出演者に質問。「信子は信子だしね」と聞いた。
信子は「本名です」と回答。「名字は？」と聞かれると「名字？えー知りたい？」と笑いを誘い「今は結婚して『大野』」と回答。「旧姓は『しぎ』」と答えた。出演者は「へー」「珍しい！」などと驚いていた。