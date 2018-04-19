『飯島三智』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「マネージャーは黒子」が信条だった飯島さんがプロフィール写真を公開
女性自身
ジュリー氏は、「ジュリー派」「飯島派」とされた旧ジャニ内の派閥に言及
デイリー新潮
SMAPを育てた元マネージャーは、スタッフとつるんではダメと伝えていたそう
文春オンライン
中居正広の女性トラブルを巡る報道があったフジ編成幹部の悪評に言及
活動継続に関する文言は当初、もっと強い言葉で記されていたとキー局関係者
結成前から応援してきた筋金入りのSMAPファンの女性がコメント
太田光はラジオで、「9000万円くらいねえ、ちょっと寄付しようか」と発言
東スポWEB
稲垣吾郎が逮捕される事件が起きたとき、翌日にSMAPの公演が控えていたそう
社内には、SMILE-UP.から敏腕として知られたマネジャーが複数いるという
FRIDAYデジタル
2015年にジャニーズ事務所の会議室で「後継者問題」を取材したという
紺綬褒章は公益のために私財を寄付した者に授与されるもの
誠実でスポンサーから信用されており、地方局幹部とも信頼関係が厚いそう
復活するなら20年という見方はあり、キーマンは東京五輪の演出家、と記者
日刊ゲンダイDIGITAL
際立ったのはSMAP関連で分裂・解散騒動をはじめ、10項目中4つを占めた
スポニチアネックス
芸能界から干されるとみられていた元SMAPの3人は、今も変わらぬ人気ぶり
脚本をめぐり、SMAPのマネジャーだった飯島三智氏と大ゲンカしたという