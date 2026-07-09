普段、私たちが何気なく目にしている駅の発車標や時刻表。京都の北東部を走る叡山電車の公式X（@eizandensha）が明かした舞台裏に、注目が集まっています。



【写真】叡山電車の時刻表は、「Excel」でできてます

画面の端に見慣れた数式バー＆関数

投稿によると、出町柳駅の発車標や各駅の時刻表は、なんと「Excel」で作られているとのこと。投稿された写真をよく見ると、画面の端には見慣れたExcelの数式バーや関数が表示されており、紛れもなくあの表計算ソフトがベースになっていることが分かります。



この意外すぎる活用法に、コメント欄では驚きの声が寄せられました。



・「職人凄すぎますね……！」

・「Excelもすごいけど、これを作った人が本当にすごい」

・「一気に時刻表に親近感が湧いた」

・「Excelでこんなにスマートな案内を実現しているの、最高です！」



身近なツール使って効率的な仕組み作成

なぜExcelを活用しているのか、その理由について公式アカウントは、実際の操作動画を交えて解説しています。



「各駅ごとに時刻表の時刻を入力していると、うっかり間違えることがありますので、動画左の『全線時刻表』に時刻を入力すると、各駅時刻表に反映するようにしているんですよ」



特別なシステムに頼るのではなく、身近にあるツールをアイデアと技術で使いこなし、「うっかりミスを未然に防ぐための徹底した仕組み」が作られています。