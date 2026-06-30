田臥勇太バスケットボールで9月開幕の新1部「Bリーグプレミア」に参戦する宇都宮は30日、ガードの田臥勇太（45）との契約を継続すると発表した。2008年にクラブに加入し、在籍19季目となる。クラブを通じ「バスケットボールができる喜びや感謝の気持ちを忘れずに、毎日の積み重ねを大切にしながら、情熱を持ってチャレンジし続けたい」とコメントした。田臥は日本人として初めて米プロNBAでプレーした。25〜26年はレギュラーシ