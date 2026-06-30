山形県職員に夏のボーナスが支給されました。職員1人あたりの平均支給額はおよそ77万8300円で、4年連続の増額となりました。6月30日に夏のボーナスが支給されたのは、警察官や教職員も含む県職員1万6199人です。一般職のうち管理職を除く行政職員の平均支給額はおよそ77万8300円で、去年より2万1300円増加しました。これは去年、県人事委員会が、県内の民間企業の月給とボーナスが増えている状況などを踏まえて