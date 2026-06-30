メ～テレ（名古屋テレビ） 中国の輸出規制リストに愛知県の企業などが追加されたことを受けて、愛知県の大村知事は「憂慮すべき事態」と懸念を示しました。 中国商務省によりますと、輸出規制リストに掲載されたのは防衛研究所を含む20の日系企業や団体で、愛知県小牧市に本社をおき、防衛装備品の維持・整備や開発を手掛ける「エムエイチアイロジテック」も含まれています。 これを受けて愛知県の大村秀章知事は