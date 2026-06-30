サッカーワールドカップ日本代表は、日本時間30日未明に決勝トーナメント第1戦に臨み、強豪ブラジルを相手に先制するなどあと一歩まで迫りました。グループリーグを2位で突破した日本。アウェーの白いユニフォームを身にまとい過去5回の優勝を誇るブラジルに挑みます。午前2時にもかかわらず新潟市内の飲食店「ミラン」には多くのサポーターの姿が……＜サポータ