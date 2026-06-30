サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦。日本は史上最多の優勝を誇るブラジルと戦いましたが、惜しくも敗れました。ブラジルではパブリックビューイングが開催され、多くの人が集まりました。記者「試合が始まり、すごい盛り上がりをみせています」ブラジルではパブリックビューイングが開催され、平日の午後にもかかわらず、多くの人が集まりました。逆転の際には大きな歓声があがり、ブラジルの勝利が決まると、お祭り