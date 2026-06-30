ハイアット・ホテルズは、会員プログラム「ワールド オブ ハイアット」でプロモーションを開催する。7月1日から9月7日までの宿泊で、2回目以降の滞在で2泊ごとに2,000ポイントを付与する。付与上限は8,000ポイント。登録期間は6月22日から9月1日まで。滞在前に登録が必要となる。対象施設はワールド・オブ・ハイアット参加施設で、公式チャネルを通じて予約をする必要がある。