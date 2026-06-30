法外な報酬を要求し、依頼人の希望に応じて完璧な料理を作り上げる“幻の料理人”こと味沢匠。 冷徹な言葉を放ちながらも、なぜか関わった人々を救ってしまう彼の魅力とは？ 今回は、名作料理劇画『ザ・シェフ』第9話「執念」から、主人公・味沢の底知れぬ実力と謎めいたキャラクター性が光る第9話をご紹介します！ 法外な報酬を要求する「幻の料理人」 味沢匠は、時に国賓をもてなす晩餐を任され、その報酬として