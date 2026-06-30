アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」の兵頭美波が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】兵頭美波の初々しさも話題！巻頭では…天野ちよが圧巻ボディ昨年グループに加入、その後グラビアデビューを果たしたが「ポージングのレパートリーを増やそうと、写真集を見て勉強中です」とまだまだ成長中の彼女。5ページにわたるグラビアは初々しさにあふれた仕上がりとなっている。同誌には天野ち