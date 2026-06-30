記事ポイント6月上旬は最高10mの雪の壁の間をバスが走る期間限定運行大雪渓・肩の小屋口まで延伸、往復4,700円でアクセスできます2026年5月30日〜6月30日・一日3便・予約優先制 松本市、アルピコ交通、のりくら観光協会は、乗鞍岳春山バスの運行区間を大雪渓・肩の小屋口まで延伸します。2026年5月30日から6月30日までの期間限定で、標高2,600mの残雪地帯へバス一本で上れる特別運行です。 「乗鞍岳春山バス」