日本の大学に留学する中国人が増えている。その理由について「奨学金目当て」「留学生向けの試験が簡単すぎるから」など、批判的な言説がメディアやSNSでは目立つ。こうした現状について、当の中国人留学生はどのように受け止めているのか。実際に話を聞くと、日本留学を選んだ背景には、中国国内における都市と地方の格差や、より自由な環境への憧れがあった。都市と農村の不平等が、海外留学を加速させる40万8069人。日本で