阪神がローテーションを再編することが２９日、分かった。下村海翔投手（２４）は７月２日の中日戦（甲子園）でプロ初登板初先発に挑む。７月２日のプロ初先発が濃厚な下村が、刻一刻と迫る本拠地でのデビュー戦へ「西宮出身でも、まだ１度も甲子園で投げたことがない。憧れはあります」と思いを語った。追いかける背中がある。２４年の入団直後に右肘のトミー・ジョン手術を受け、リハビリに長い時間を費やしてきた右腕。同